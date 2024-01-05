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Названо количество Героев России среди участников СВО

В Минобороны РФ заявили, что 272 участника российской спецоперации стали Героями России. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Названо количество Героев России среди участников СВО
© kremlin

Также в Минобороны РФ сообщили, что более 320 тысяч военных получили государственные награды в ходе СВО. Еще более 363 тысяч человек получили ведомственные награды.

19 декабря после заседания расширенной коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин вручил награды Героям России.

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Один из них, майор Андрей Митяшин позже рассказал «Известиям», что его наградили за бои, в которых противник превосходил числом и по бронетехнике, и по живой силе. Однако из-за согласованных действий российских подразделений - мотострелков, танкистов, артиллеристов - силы ВСУ были отброшены на исходные рубежи и понесли большие потери.

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