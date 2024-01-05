Названо количество Героев России среди участников СВО
В Минобороны РФ заявили, что 272 участника российской спецоперации стали Героями России. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.
Также в Минобороны РФ сообщили, что более 320 тысяч военных получили государственные награды в ходе СВО. Еще более 363 тысяч человек получили ведомственные награды.
19 декабря после заседания расширенной коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин вручил награды Героям России.
Один из них, майор Андрей Митяшин позже рассказал «Известиям», что его наградили за бои, в которых противник превосходил числом и по бронетехнике, и по живой силе. Однако из-за согласованных действий российских подразделений - мотострелков, танкистов, артиллеристов - силы ВСУ были отброшены на исходные рубежи и понесли большие потери.