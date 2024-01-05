Украина готовится к наступлению войск России под Харьковом, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на анонимные местные чиновники. Киев прогнозирует, что оно начнется 15 января и уже сейчас ВС РФ усиливают обстрелы украинских позиций и объектов ВСУ вблизи города и окрестных населенных пунктов.

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Это рассматривается как подготовка к крупномасштабному наступлению в ближайшие недели, — сообщает газета.

Ране заместитель главы Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что Россия сможет успешно преодолеть текущие испытания и добиться победы. Он добавил, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев — русские города, как и многие другие временно оккупированные. По словам Медведева, все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что взятие Киева станет возможным, когда ВС РФ выйдут к Краматорску. Он не исключил, что наступление на украинскую столицу окажется реальным после разгрома группировки ВСУ на Донецком направлении.