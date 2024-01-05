Названо число участников СВО, ставших Героями России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России 272 военным, принимавшим участие в военной операции на Украине, следует из материалов Минобороны РФ. По данным ведомства, еще 320 тысяч человек получили государственные награды в ходе СВО, а 363 тысячи удостоились ведомственных наград.

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272 человека стали Героями России в ходе специальной военной операции. Более 320 тысяч человек получили государственные награды в ходе специальной военной операции. Более 363 тысяч человек удостоены ведомственных наград, — говорится в сообщении.

Минобороны РФ ранее раскрыло, что Вооруженные силы России с начала военной операции на Украине уничтожили более 5,9 тысячи наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Киева. По информации ведомства, всего на Украину прибыло свыше 13,5 тысячи иностранцев.

Российское военное ведомство также сообщило, что с начала украинского конфликта Киев получил помощь от иностранных партнеров в объеме свыше $203 млрд. Поддержку Украине оказывают более полусотни государств.