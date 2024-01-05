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В Севастополе отменили воздушную тревогу

Власти Севастополя отменили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В Севастополе отменили воздушную тревогу
© Svetlana Vozmilova/Global Look Press

"Отбой воздушной тревоги!" - написал он в 11:43 (совпадает с московским).

До этого губернатор сообщил об объявлении в 11:18 воздушной тревоги. Таким образом, тревога звучала на протяжении 25 минут.

Также он объяснил появление дыма в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт — это военные применяют табельные средства маскировки.

В ночь на 5 января Минобороны России сообщило о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Крымом, а также один дрон над Краснодарским краем. Министерство отметило, что дежурные средства ПВО успешно справились с поставленной задачей и предотвратили возможную угрозу. В результате операции не было нанесено никакого ущерба.

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