«Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что мы делали в 2022 и 2023 годах. Мы не думаем, что это необходимо, потому что цель состоит в том, чтобы в конечном итоге осуществить переход Украины», — передает департамент США слова Миллера.