ВСУ обстреляли Белгород и пять районов области

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обстреляли Белгород, Шебекинский и Грайворонский городские округа, территории Белгородского, Краснояружского и Волоконовского районов Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде сработала система ПВО - сбито 10 воздушных целей. Есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго - осколочное ранение голени. Пострадавшие доставлены в больницу, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. В результате обстрела повреждения выявлены в 92 квартирах 10 МКД, одном частном домовладении, четырех хозсубъетах, также осколками посечен 31 автомобиль", - написал Гладков.

По его словам, в Краснояружском районе рядом с селом Демидовка на мину наехал экскаватор, рабочий получил осколочные ранения лица и контузию. Пострадавший был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода. Также под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Прилесье.

За прошедшие сутки в Белгородском районе с беспилотника было сброшено одно взрывное устройство. После работы системы ПВО повреждения домов и автомобилей были выявлены в поселке Разумное. В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано два прилета. Пострадавших и разрушений нет.