Утром в пятницу, 5 января, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома - закрыть окна и не подходить к ним, перекрыть газ, воду и отключить электричество, укрыться в комнате с несущими стенами. Морской и наземный общественный транспорт временно прекращает движение.

«Дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт - это военные используют табельные средства маскировки», - подчеркнул Развожаев.