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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Утром в пятницу, 5 января, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В Севастополе объявили воздушную тревогу
© РИА Новости

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома - закрыть окна и не подходить к ним, перекрыть газ, воду и отключить электричество, укрыться в комнате с несущими стенами. Морской и наземный общественный транспорт временно прекращает движение.

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«Дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт - это военные используют табельные средства маскировки», - подчеркнул Развожаев.

Воздушная тревога также объявлялась в Севастополе в четверг, 5 января. В Минобороны РФ заявил, что дежурные средства ПВО уничтожили десять украинских ракет. Развожаев сообщил, что пострадал один человек, его госпитализировали.

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