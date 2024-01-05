Полковник СБУ Стариков заявил о давлении ВС РФ на украинские позиции

Российские войска оказывают давление на позиции Вооруженных сил Украины. Об этом заявил военный аналитик, эксперт сектора обороны и безопасности, полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.

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По его словам, в районе Бахмута (украинское название Артемовска) не прекращаются тяжелые бои, основные усиления ВС РФ были направлены на Богдановку и южнее, в сторону города Часов Яр.

"Давление Вооруженных сил Российской Федерации на всех участках линии боевого соприкосновения не ослабевает, а только нарастает, но на разных участках - попеременно", - сказал Стариков.

По его данным, бои на этой неделе ведутся за Новомихайловку, количество ударов артиллерии и авиабомбами увеличилось.