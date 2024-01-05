Российский боец в одиночку атаковал опорный пункт ВСУ

Под Сватово российский боец в одиночку атаковал укрепленную позицию ВСУ и выиграл дуэль на гранатах, уничтожив противника.

Отважный штурмовик подобрался к вражеским траншеям с автоматом, пока тамошний дозорный прятался в своей норе. Наш солдат отложил автомат и подготовил к броску гранату - дожидаясь момента, когда кто-то из противников покажется из укрытия.

Его обнаружили - из ближайшей норы вылез украинский солдат и метнул гранату, промахнувшись метров на 10. Наш боец спокойно приник к земле, переждал, пока разлетятся осколки, а потом кинул гранату сам. Та ударилась о борт траншеи и закатилась точнехонько в нору, где спрятался противник.

Позже российский коптер наблюдал, как эвакуационная команда ВСУ доставала из норы его тело.