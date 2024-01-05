В Китае раскрыли, что НАТО потеряло на Украине

На Украине ВС России продемонстрировали, что в бою они обычным оружием могут вывести из строя одни из лучших танков НАТО и уничтожить такие бронемашины, как американские Bradley и немецкие Marder, — говорится в материале.

Обозреватель, в частности, считает, что западные танки, которых у НАТО и так было мало, показали себя не самым лучшим образом в условиях конфликта на Украине. При этом у ВСУ почти не осталось немецких Leopard 2, а американские Abrams даже не появляются на поле боя, поскольку есть опасения, что они не смогут пережить боевых действий.