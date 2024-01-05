Мобилизация: последние новости на сегодня 5 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 января 2024, в материале «Рамблера».

На Западе высказались по поводу ударных беспилотников «Ланцет»

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Массовое применение Москвой ударных беспилотников «Ланцет» ударного типа говорит о недостатке военной стратегии Запада, которая сконцентрирована на производстве дорогостоящей техники, сообщает The National Interest.

Издание указывает, что в бизнесе существует термин «товаризация», когда бывший предмет роскоши превращается в повседневный товар. Это касается и военного дела. Конфликт на Украине показал, что современные боевые действия переживают стремительную товаризацию.

Так, технологии, изначально разрабатывавшиеся именно для военных целей (например, GPS и передовая электронная оптика), перешли в потребительский сегмент и стали доступнее по цене.

В зоне СВО наградили медалями за отличия специалистов инженерных войск

В зоне специальной военной операции наградили российских военнослужащих гвардейского отдельного инженерного соединения Центрального военного округа, отличившихся в ходе выполнения специальных задач, сообщает РИА Новости.

По данным Минобороны РФ, это произошло на краснолиманском направлении. Вручение ведомственных знаков отличия за самоотверженность и успешное выполнение боевых задач проводилось в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Медали «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и «Участнику специальной военной операции» вручили 20 военнослужащим инженерно-саперного соединения.

Льготы для всех бойцов СВО планируют уравнять

В России было принято более 80 законов, связанных со специальной военной операцией, прежде всего — с поддержкой участников СВО и их семей, сообщает «Парламентская газета».

Им предоставили право на бесплатную юридическую помощь и продлили возможность оформления кредитных каникул до конца 2024 года. При этом от обязательств по кредитам погибших или получивших тяжелые увечья бойцов полностью освободили их родственников. Участников СВО и их детей теперь могут принимать в вузы и колледжи вне очереди, переводить на бесплатное обучение.