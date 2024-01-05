Спецоперация на Украине 5 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 5 января 2024 года.

В ВСУ признали дефицит боеприпасов для ЗРК

У Киева не хватает боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление спикера Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната.

По его словам, такая ситуация складывалась еще в прошлом году. Партнеры предоставляют Украине ракеты неотложной необходимости.

Отмечается, что в настоящее время на исходе находятся боеприпасы, как к советским, так и к западным зенитно-ракетным комплексам.

При обстреле Донецка пострадала школа

Обстрел Вооруженных сил Украины повредил здание школы в Донецке, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на мэра Алексея Кулемзина.

По его словам, в Куйбышевском районе и в пгт Старомихайловка ранены по двое мужчин.

За сутки город подвергся обстрелам 24 раза. Было выпущено 68 снарядов калибра 155 мм, в том числе три кассетных боеприпаса. Также на город сбросили бомбу с БПЛА.

Генерал ВСУ Кривонос: Украина провалила план атаки по России «миллионами дронов»

Киев провалил план атаки по России «миллионами дронов», сообщает RT со ссылкой на заявление отставного генерала Вооруженных сил Украины Сергея Кривоноса.

По его словам, украинский министр цифровой трансформации — «просто болтливая базарная баба».

«Он наобещал украинцам много, а на выходе осталось гораздо меньше», — указа генерал.