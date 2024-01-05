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IFO: Польша тратит больше всех на оборону в рамках НАТО среди европейских стран

Польша является лидером среди стран НАТО по расходам на оборону среди европейских государств, следует из данных Немецкого института экономических исследований (IFO).

Стало известно, какая европейская страна НАТО тратит больше всех на оборону
© globallookpress.com

Как отмечается в материале, Североатлантический альянс требует от членов тратить не менее 2% ВВП на оборону, однако только 10 стран континента из общего числа достигают этой цели.

По данным исследования, Польша тратит на военные расходы 3,9% ВВП. За ней следуют Греция (3%) и Эстония (2,7%). Также отметку трат в необходимые 2% перешагнули Финляндия, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Великобритания.

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Меньше всего тратят на оборону Бельгия и Люксембург, их военные расходы составляют 1,1%. и 0,7% ВВП.

«В нынешней напряженной экономической ситуации некоторым европейским странам трудно увеличить расходы на оборону в соответствии с обязательствами НАТО. На сегодняшний день целевой показатель в 2 процента достигнут почти исключительно на восточном фланге НАТО», — говорится в тексте.

До этого в Польше заявили о росте военных расходов в стране в 3,5 раза.

Ранее сообщалось, что в НАТО ищут способы для увеличения помощи Украине.

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