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В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности.

Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности
© РИА Новости

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал он в Telegram.

Тех, кто находится на улице, губернатор призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

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