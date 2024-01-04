Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал он в Telegram.
Тех, кто находится на улице, губернатор призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.
Ранее сообщалось, что девочка получила осколочное ранение в селе Солоти в Валуйском округе Белгородской области.