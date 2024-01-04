Взрыв произошел в районе Новороссийска
Взрыв прогремел в районе Новороссийска, в Краснодарском крае. Как пишет Telegram-канал Shot, сработала система ПВО.
Местные жители сообщили о громком звуке взрыва примерно 20 минут назад. От звука затряслись окна.
Также сообщается о массовой атаке дронов на Крымский полуостров, пишет Telegram-канал. Также другие паблики пишут, что движение по Крымскому мосту перекрыто — там были замечены БПЛА.
На текущий момент официальной информации нет.
До этого средства ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем.
4 января ВСУ также провели одну из самых массированных атак на Севастополь. О ее последствиях рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
В Минобороны сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны России сбили 10 украинских управляемых ракет над Крымским полуостровом. В городе полтора часа действовала воздушная тревога.