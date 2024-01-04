Взрыв произошел в районе Новороссийска

Взрыв прогремел в районе Новороссийска, в Краснодарском крае. Как пишет Telegram-канал Shot, сработала система ПВО.

Местные жители сообщили о громком звуке взрыва примерно 20 минут назад. От звука затряслись окна.

Также сообщается о массовой атаке дронов на Крымский полуостров, пишет Telegram-канал. Также другие паблики пишут, что движение по Крымскому мосту перекрыто — там были замечены БПЛА.

На текущий момент официальной информации нет.

До этого средства ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем.

4 января ВСУ также провели одну из самых массированных атак на Севастополь. О ее последствиях рассказал губернатор города Михаил Развожаев.