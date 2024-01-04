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Иракские группы заявили об атаке на базу США в Сирии

Движение «Исламское сопротивление в Ираке», в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотников американскую базу в лагере «Рукбан» в Сирии.

Иракские группы заявили об атаке на базу США в Сирии
© globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление формирований.

«Бойцы «Исламского сопротивления в Ираке» атаковали с помощью беспилотников базу оккупанта (США. — RT) в лагере «Рукбан» в Сирии», — указывается в сообщении.

Ранее американская база в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии подверглась атаке с помощью беспилотника.

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