Иракские группы заявили об атаке на базу США в Сирии
Движение «Исламское сопротивление в Ираке», в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотников американскую базу в лагере «Рукбан» в Сирии.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление формирований.
«Бойцы «Исламского сопротивления в Ираке» атаковали с помощью беспилотников базу оккупанта (США. — RT) в лагере «Рукбан» в Сирии», — указывается в сообщении.
Ранее американская база в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии подверглась атаке с помощью беспилотника.