Иракские группы заявили об атаке на базу США в Сирии

Движение «Исламское сопротивление в Ираке», в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотников американскую базу в лагере «Рукбан» в Сирии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление формирований.

«Бойцы «Исламского сопротивления в Ираке» атаковали с помощью беспилотников базу оккупанта (США. — RT) в лагере «Рукбан» в Сирии», — указывается в сообщении.