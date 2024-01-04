США назвали поставки систем ПВО приоритетом военной помощи Украине
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США планируют сделать средства ПВО главным приоритетом в вопросе поставок военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Кирби сделал во время брифинга. По его словам, при составлении списков следующих поставок именно средства ПВО будут главным приоритетом.
«Мы совершенно точно будем отдавать приоритет поставкам средств противовоздушной обороны, когда будет доступно дополнительное финансирование, которое мы надеемся получить для Украины», — рассказал он.
Ранее Белый дом заявил о приостановке военной помощи Украине до одобрения конгресса.
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