США назвали поставки систем ПВО приоритетом военной помощи Украине

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США планируют сделать средства ПВО главным приоритетом в вопросе поставок военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Кирби сделал во время брифинга. По его словам, при составлении списков следующих поставок именно средства ПВО будут главным приоритетом.