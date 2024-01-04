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МО РФ сообщило о перехвате зенитной ракеты С-200 над Липецкой областью

Российские силы ПВО перехватили переоборудованную для поражения наземных целей украинскую зенитную ракету С-200 над Липецкой областью.

МО РФ сообщило о перехвате ракеты С-200 над Липецкой областью
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Сегодня вечером пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Липецкой области", - сказали в ведомстве.