МО РФ сообщило о перехвате ракеты С-200 над Липецкой областью

МО РФ сообщило о перехвате зенитной ракеты С-200 над Липецкой областью
Российские силы ПВО перехватили переоборудованную для поражения наземных целей украинскую зенитную ракету С-200 над Липецкой областью.
Об этом сообщили в Минобороны России.
"Сегодня вечером пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Липецкой области", - сказали в ведомстве.