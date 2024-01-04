МО РФ сообщило о перехвате ракеты С-200 над Липецкой областью

"Сегодня вечером пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Липецкой области", - сказали в ведомстве.