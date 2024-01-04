В Липецкой области обезвредили украинский БПЛА

"В Липецком районе сегодня был обнаружен вражеский беспилотник. Его обезвредили с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Жертв и повреждений инфраструктуры нет. Благодарю наших защитников за службу и обеспечение безопасности жителей региона", - написал он.