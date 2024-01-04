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Власти Севастополя заявили о самой массированной атаке на город

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал отраженную 4 января атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город самой массированной за последнее время. Подробностями произошедшего он поделился в Telegram.

В Севастополе заявили о самой массированной атаке на город
© РИА Новости

По его данным, одна из сбитых ракет упала в районе частного сектора и не взорвалась, туда для проверки информации отправились специалисты.

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В четверг, 4 января, в 16:40 по местному времени (совпадает с московским) в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Позже власти города сообщили о сбитых над населенным пунктом воздушных целях.

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