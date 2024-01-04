В Севастополе заявили о самой массированной атаке на город

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал отраженную 4 января атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город самой массированной за последнее время. Подробностями произошедшего он поделился в Telegram.

По его данным, одна из сбитых ракет упала в районе частного сектора и не взорвалась, туда для проверки информации отправились специалисты.