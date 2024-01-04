ВМС Британии сообщили об инциденте с попыткой абордажа в Красном море

"UKMTO получил информацию об инциденте в 460 морских милях (около 850 км - прим. ТАСС) к востоку от Эйля, Сомали. Власти ведут расследование. Судам рекомендуется следовать с осторожностью и докладывать UKMTO о любой подозрительной деятельности", - говорится в заявлении на странице центра в X (ранее Twitter).