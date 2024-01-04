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Белый дом обвинил Россию в использовании ракет КНДР на Украине

Россия начала запускать баллистические ракеты, предоставленные КНДР, по Украине, заявили двое чиновников в Белом доме на условиях анонимности, пишет The Washington Post (WP).

Белый дом: РФ начала запускать баллистические ракеты КНДР по Украине
© globallookpress.com

Издание пишет, что Северная Корея якобы недавно предоставила России пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет. Американская сторона обвинила Россию в использовании ракет КНДР на Украине.

«Россия становится все более изолированной на мировой арене и вынуждена искать военную технику у государств-единомышленников», — считает один из источников.

Назван тип российских ракет, который ВСУ не удалось сбить ни разу с начала СВО

Ранее КНДР опровергла продажу оружия и боеприпасов России. В Пхеньяне уточнили, что никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируют поставлять.

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