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В МО сообщили об уничтожении 10 ракет над Крымским полуостровом

Киев пытался атаковать с применением авиационных управляемых ракет объекты в РФ, ПВО уничтожила 10 ракет над Крымским полуостровом. Об этом сообщили в Минобороны России.

"4 января около 17:20 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом", - сказали там.