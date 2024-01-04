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В США заявили о поставках в Россию ракет из КНДР

В течение последних недель Россия якобы получила от КНДР (Корейской Народно-Демократической Республики) несколько десятков баллистических ракет, пишет The Wall Street Journal. В Минобороны не повреждают этой информации.

В США заявили о поставках в Россию ракет из КНДР
© globallookpress.com

Кроме того, в статье утверждается, что уже весной Россия может начать закупку баллистических ракет малой дальности у Ирана. По мнению авторов издания, это расширит возможности Москвы по нанесению ударов по инфраструктуре Украины.

Также отмечается, что в ноябре о возможности поставки РФ таких ракет от КНДР говорила разведка Южной Кореи. Ранее КНДР передала РФ более миллиона артиллерийских снарядов в обмен на помощь Москвы в запуске спутника-шпиона в космос.