В США заявили о поставках в Россию ракет из КНДР

В течение последних недель Россия якобы получила от КНДР (Корейской Народно-Демократической Республики) несколько десятков баллистических ракет, пишет The Wall Street Journal. В Минобороны не повреждают этой информации.

Кроме того, в статье утверждается, что уже весной Россия может начать закупку баллистических ракет малой дальности у Ирана. По мнению авторов издания, это расширит возможности Москвы по нанесению ударов по инфраструктуре Украины.