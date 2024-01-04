Губернатор Развожаев: военные применили дымовую маскировку в Севастополе

Российские военные применили дымовую маскировку в Севастополе. Об этом заявил губернатор города в своем Telegram-канале. "Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки", - написал Развожаев. Он напомнил, что запах от дыма неприятный, но опасности в этом нет. Губернатор добавил, что военные в настоящий момент отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей. До этого в Севастополе объявили воздушную тревогу. Накануне ночью губернатор сообщал, что над акваторией Черного моря сбили ракету. По информации спасательной службы Севастополя, никаких повреждений в городе не было зафиксировано. 31 декабря Михаил Развожаев призывал жителей Севастополя не выходить на улицу в новогоднюю ночь. Губернатор советовал воздержаться от выхода на открытые пространства в ночь на 1 января, так как возможны ракетные атаки со стороны Украины.