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ВС России сбили несколько воздушных целей ВСУ, выпущенных по Севастополю

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные сбили несколько воздушных целей, которые были выпущены ВСУ по городу.

ВС России сбили несколько воздушных целей ВСУ, выпущенных по Севастополю
© РИА Новости

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры», — написал он в Telegram.

Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным данным.

Также глава города попросил не снимать и не выкладывать работу противовоздушной обороны.

Ранее он сообщил, что военные применили дымовую маскировку в Севастополе.

В городе объявлена воздушная тревога.

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