ВС России сбили несколько воздушных целей ВСУ, выпущенных по Севастополю
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные сбили несколько воздушных целей, которые были выпущены ВСУ по городу.
«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры», — написал он в Telegram.
Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным данным.
Также глава города попросил не снимать и не выкладывать работу противовоздушной обороны.
Ранее он сообщил, что военные применили дымовую маскировку в Севастополе.
В городе объявлена воздушная тревога.