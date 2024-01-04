Появилось видео из разрушенного боями Соледара в ДНР

В Сети распространились кадры из города Соледара, расположенного на территории Донецкой Народной Республики. Камера запечатлела масштабные разрушения в результате боевых действий, которые активно велись в городе год назад.

Бои за Соледар продолжались с августа 2022 года. Минобороны РФ 12 января 2023 года заявило, что город полностью перешел под контроль российских войск. Взятие этого города под контроль открыло для подразделений ВС России путь на Артемовск, Северск, Славянск и Краматорск.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили позиции Вооруженных сил Украины на Соледарском направлении. Там уточнили, что артиллеристы действовали при поддержке операторов беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск.