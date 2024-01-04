Ракеты "Кинжал" уничтожили норвежские ЗРК NASAMS
В ходе массированного удара гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 "Кинжал" было уничтожено два взвода систем ПВО NASAMS.
Были поражены работавшие в боевом режиме многофункциональные РЛС комплексов AN/MPQ-64F1 Sentinel. Их излучение зафиксировали активно-пассивные головки самонаведения российских ракет и скорректировали полет "Кинжалов", пишет "Русское оружие".
Возможности защититься у зенитного комплекса не было - как в силу стремительности атаки (Х-47М2 летают на скорости 14 Махов, ракеты ЗРК NASAMS - втрое медленнее), так и в силу ее направления. "Кинжалы", как и их сухопутные родственники "Искандер", предпочитают пикировать на цель вертикально, через слепую зону большинства радаров ПВО.
NASAMS - норвежский зенитный комплекс средней дальности. Использует американский радар и ракеты AIM-120 AMRAAM. Зенитно-ракетный взвод состоит из четырех пусковых установок с шестью ракетами на каждой и управляющей ими многофункциональной РЛС.
По данным из открытых источников, Украине в рамках помощи от США было передано две батареи NASAMS по три взвода в каждой. Получается, одним залпом ВКС России уничтожили треть этого парка.