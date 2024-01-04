Ракеты "Кинжал" уничтожили норвежские ЗРК NASAMS

В ходе массированного удара гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 "Кинжал" было уничтожено два взвода систем ПВО NASAMS.

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Были поражены работавшие в боевом режиме многофункциональные РЛС комплексов AN/MPQ-64F1 Sentinel. Их излучение зафиксировали активно-пассивные головки самонаведения российских ракет и скорректировали полет "Кинжалов", пишет "Русское оружие".

Возможности защититься у зенитного комплекса не было - как в силу стремительности атаки (Х-47М2 летают на скорости 14 Махов, ракеты ЗРК NASAMS - втрое медленнее), так и в силу ее направления. "Кинжалы", как и их сухопутные родственники "Искандер", предпочитают пикировать на цель вертикально, через слепую зону большинства радаров ПВО.

NASAMS - норвежский зенитный комплекс средней дальности. Использует американский радар и ракеты AIM-120 AMRAAM. Зенитно-ракетный взвод состоит из четырех пусковых установок с шестью ракетами на каждой и управляющей ими многофункциональной РЛС.