Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что боезапас мобильных сил ПВО Киева будет истощен спустя несколько атак ВС РФ. Соответствующее заявление было сделно им в интервью AFP, передает «Страна.ua».

«Боеприпасов достаточно, чтобы выдержать несколько следующих мощных атак. Но в средне- и долгосрочной перспективе нам нужна помощь западных стран для пополнения ракетного парка», — подчеркнул он.

Именно исчерпание запаса ракет ПВО Украины Наев назвал целью российских ударов. При этом он отметил, что эффективность ПВО Украины при последних атаках составляла 90%.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.