МО РФ заявило об уничтожении силами ПВО трех снарядов HIMARS

"Кроме того, сбиты 37 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в районах Кременной в Луганской народной республике (ЛНР), Спорного, Берестового, Еленовки, Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР), Романовского и Мирного в Запорожской области, а также в Збурьевки, Песчановки и Новой Каховки в Херсонской области", - сказали в российском оборонном ведомстве.