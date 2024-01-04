Иностранная помощь Украине с начала специальной военной операции уже превысила 200 миллиардов долларов. Военную помощь Киеву оказывают 54 государства. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Российское оборонное ведомство отмечает, что в интересах украинских войск работает группировка из более чем 500 космических аппаратов Соединенных Штатов и НАТО. Более 70 из них представляют собой спутники-разведчики, остальные - коммерческие аппараты двойного назначения. Кроме того, в интересах Украины работают более 20 тысяч терминалов спутниковой системы Starlink.

В Минобороны России уточнили, что количество иностранных наемников, прибывших воевать за Украину, составило 13,5 тысячи человек, большая часть (8,5 тысячи) из стран Европы. Из Азии прибыли 1,7 тысячи наемников, из Северной и Южной Америки - 2,7 тысячи. Около 6 тысяч наемников были уничтожены, более 5,5 тысячи сбежали. В МО РФ подчеркнули, что сейчас осталось лишь 1,9 тысяч наемников.

Более 1,6 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, более 5220 единиц бронетанкового вооружения и более 23 тысяч беспилотных летательных аппаратов предоставили иностранные государства украинским войскам.