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В МИД Индии заявили, что не отправляли артиллерийские боеприпасы Украине

Индийская сторона не отправляла на Украину артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщил на брифинге в Нью-Дели официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, отвечая на вопрос о появившейся в СМИ информации о якобы имевших место поставках индийских снарядов на Украину.

Индия ответила на информацию о поставках боеприпасов на Украину
© РИА Новости

"Мы можем категорично сказать, что мы не посылали никаких артиллерийских боеприпасов на Украину, не экспортировали и не отправляли", - сказал он.

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Ранее в некоторых российских и украинских СМИ появилась информация о том, что украинская армия начала применять боеприпасы, произведенные в Индии. Они ссылаются на распространенное в социальных сетях видео военнослужащего Вооруженных сил Украины, на котором показан 155-миллиметровый снаряд индийского производства.

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