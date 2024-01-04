В Германии заявили о неэффективности ЗРК Patriot на Украине

«Из-за ее неуязвимости и высокой скорости ни одна ракета еще не была сбита украинской ПВО, в числе которой находится современный ЗРК Patriot. Это показывает, что российская армия располагает новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные противовоздушные системы», — отметил корреспондент.