Военкор призвал не верить заявлениям США о нехватке средств для Украины

России не следует верить заявлениям администрации США о нехватке средств для оказания помощи Украине и надеяться на то, что Вашингтон прекращает поддержку Киева, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Таким образом он прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби о том, что дальнейшая помощь Украине невозможна без одобрения конгресса.

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Военкор отметил, что в этом заявлении нет ничего нового, подобные высказывания делались представителями американских властей и ранее. По его мнению, рассчитаны они не на Москву или Киев, а на «внутреннюю» аудиторию.

И рассчитывать на то, что «все!», «больше ВСУ ничего не получат!», «наконец-то их сливают!», — это самое глупое, что может быть. Рассчитывать нужно только на свои собственные силы, — написал Котенок.