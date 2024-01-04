Генерал ВСУ раскрыл, кто на Украине помогает России

Армия России знает о расположении критических объектов инфраструктуры и военной промышленности Украины из-за беспечности украинских властей, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой». По его словам, чиновники и политики хвастаются достижениями, чем выдают многие секреты.

К сожалению, проблема заключается в том, что власть так и не поняла, что нужно меньше говорить и больше работать, — посетовал военный.

Он сообщил, что украинские чиновники открыто говорят об объектах инфраструктуры и военной промышленности с целью политического пиара. При этом волей-неволей они раскрывают характеристики и расположение таких объектов, чем затем пользуются российские военные.

Вооруженные силы РФ поразили украинские аэродромы базирования самолетов — носителей крылатых ракет Storm Shadow, под Харьковом уничтожен завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Уничтоженное предприятие по производству БПЛА находилось в районе города Чугуева в Харьковской области.