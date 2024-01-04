В Британии возобновили производство деталей американской гаубицы M777

Британская оборонная компания BAE Systems после пятилетнего перерыва возобновит производство деталей американской гаубицы M777, сообщила газета The Wall Street Journal. Запчасти предназначены для нужд Вооруженных сил США и других заказчиков, а первые произведенные комплектующие пойдут для орудий, состоящих на вооружении ВСУ.

© marine_corps/Digital/Global Look Press

Как сообщил изданию представитель BAE Systems, главной причиной возобновления производства M777 стало повышение спроса на эту гаубицу на фоне украинского конфликта. Более того, восемь стран изъявили желание купить эти пушки, и компания ожидает скорого заключения контрактов на поставку целых орудий.

С начала СВО страны Запада активно поставляют Украине различные образцы вооружений. Речь идет о САУ Paladin (США), Krab (Польша) и Caesar (Франция), а также о БМП Bradley, РСЗО HIMARS и буксируемых гаубицах М777 (США). Кроме того, украинские пехотинцы нередко используют американское стрелковое оружие.