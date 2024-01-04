В Британии оценили действия России на Украине

Россия наносит удары по оборонной промышленности Украины, чтобы ослабить ее военный потенциал. Так действия российских войск оценила британская газета The Telegraph .

«Министерство обороны Великобритании заявило, что удары Москвы около сотней высокоскоростных снарядов по Киеву и Харькову (...), вероятно, были нацелены на украинские объекты производства беспилотников и ракет», — написали авторы материала.

Отмечается, что цель атаки России — ослабить военный и промышленный потенциал Украины и ограничить ее способность наносить удары.

Ранее экс-офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет заявил, что конфликт на Украине, по сути, закончен, так как Россия уже одержала в нем победу. По словам эксперта, Россия «непобедима, и ее никогда не удастся погасить».