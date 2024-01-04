Солдаты украинской армии сбегут в страны ЕС после победы России в конфликте с Украиной, приводит мнение командира роты батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Евгения Дикого издание «Страна.ua». По его словам, вооруженные подразделения ВСУ смогут интернироваться в Европе.

© Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженное подразделение сможет организованно прорвать кордон, выйти в ЕС и там интернироваться, — сказал Дикий.

В качестве примера он привел опыт Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Он заявил, что в 1947 году последним подразделениям удалось совершить прорыв через территорию Словакии и Польши и остаться жить в диаспоре.

Ранее Дикий заявил, что считает Москву победителем в конфликте на Украине, так как Киев воспринимает ситуацию в искаженном виде. Так, отметил он, заставка украинского мобильного оператора «Киевстар», которая срабатывает в случае, если абонент занят, говорит о «приближающейся победе Украины». Дикий добавил, что российская сторона, в свою очередь, не испытывает иллюзий о победе и планомерно движется к цели.