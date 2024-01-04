Арсеналы украинских войск близятся к опустошению, ВСУ начали использовать оружие, которое не всегда подходит для поражения цели, сообщает испанская газета El País.

Как пишет автор статьи Мария Саукильо, 47-я бригада ВСУ, как и многие другие, сидит на «снарядной диете» — «их арсеналы исчерпаны». Об этом изданию сказал и сержант механизированной бригады Александр.