Названа система РЭБ, которая защищает российских десантников от дронов ВСУ
В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщили о широком применении подразделением российских Воздушно-десантных войск средств радиоэлектронной борьбы «Лесочек» в зоне проведения специальной военной операции, передает РИА Новости.
В радиусе действия этого комплекса квадрокоптеры и FPV-дроны падают в результате потери управления и связи с оператором.
В министерстве подчеркнули, что указанная система является очень компактной. Как отмечается, ее можно устанавливать на автомобильную и бронетанковую технику, благодаря чему обеспечивается защита транспортных средств и тех, кто управляет ими.
Ранее старший редактор американского журнала The American Conservative Сумантра Майтра заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) позволяют российской армии создавать смертельные ловушки для больших групп западной техники.