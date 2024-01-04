$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Названа система РЭБ, которая защищает российских десантников от дронов ВСУ

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщили о широком применении подразделением российских Воздушно-десантных войск средств радиоэлектронной борьбы «Лесочек» в зоне проведения специальной военной операции, передает РИА Новости.

Названа система РЭБ, которая защищает российских десантников от дронов ВСУ
© РИА Новости

В радиусе действия этого комплекса квадрокоптеры и FPV-дроны падают в результате потери управления и связи с оператором.

Танкисты ЗВО уничтожили гаубицу Д-20 ВСУ на Купянском направлении

В министерстве подчеркнули, что указанная система является очень компактной. Как отмечается, ее можно устанавливать на автомобильную и бронетанковую технику, благодаря чему обеспечивается защита транспортных средств и тех, кто управляет ими.

Ранее старший редактор американского журнала The American Conservative Сумантра Майтра заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) позволяют российской армии создавать смертельные ловушки для больших групп западной техники.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости