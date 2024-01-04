Названа система РЭБ, которая защищает российских десантников от дронов ВСУ

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщили о широком применении подразделением российских Воздушно-десантных войск средств радиоэлектронной борьбы «Лесочек» в зоне проведения специальной военной операции, передает РИА Новости.

В радиусе действия этого комплекса квадрокоптеры и FPV-дроны падают в результате потери управления и связи с оператором.

В министерстве подчеркнули, что указанная система является очень компактной. Как отмечается, ее можно устанавливать на автомобильную и бронетанковую технику, благодаря чему обеспечивается защита транспортных средств и тех, кто управляет ими.