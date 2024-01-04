Стала известна судьба российского летчика, угнавшего на Украину вертолет

Российский летчик-предатель Максим Кузьминов, который угнал вертолет МИ-8 в Киев, вместе с семьей проживает в секретном месте на Украине. Об этом сообщил представитель управления ГУР по делам военнопленных Виталий Матвиенко.

Отмечается, что ВС РФ открыли огонь по вертолету Кузьминова. Он был ранен в ногу. При этом воздушное судно приземлилось в поле в центральной Полтавской области Украины, передает слова Кузьминова газета.

Ранее сообщалось, что летчик-предатель угнал российский военный вертолет и приземлил его в Харьковской области. Он заявил, что угнал воздушное судно для ВСУ. Отмечается, что Кузьминов не рассказал о плане побега своим сослуживцам. Бортового техника и летчика-штурмана убили, потому что они отказались сдаваться в плен. Позже президент РФ Владимир Путин своим указом наградил посмертно орденом Мужества пилота Хушбахта Турсунова. Также у него есть медаль «За отвагу» и медаль участника СВО.