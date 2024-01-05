Битва за Авдеевку 5 января: где и как наступают ВС РФ, какие успехи

«Также российская армия атаковала в районе Невельского, Северного и Тоненького. Но взломать оборону противника в этих районах пока не удалось. Продолжаются тяжелые бои на Северном фланге у Бердычей, а также ВС РФ проводят разведку боем у авдеевского коксохима. Приходят хорошие новости и с Марьинского направления. Здесь российская армия взяла под свой контроль еще несколько опорников противника в направлении села Победа. Также идут ожесточенные бои за Новомихайловку, большая часть которой на данный момент является серой зоной», — отметил он.