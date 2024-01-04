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WSJ сообщила о планах США разместить разведывательные дроны в странах Африки

США готовятся к размещению своих военных беспилотников в ряде стран Африки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

США задумали разместить БПЛА в трех странах Африки
© globallookpress.com

Речь идет о государствах, которые расположены на берегу Атлантического океана. Власти США хотят прибегнуть к этому для того, чтобы не дать террористическим группировкам «Исламское государство» и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ) вести деятельность в регионе.

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Собеседники газеты отметили, что предварительные переговоры об использовании аэродромов в Африке уже ведутся. Среди государств, которые рассматриваются для указанных целей, — Гана, Кот-д'Ивуар и Бенин.

США с помощью дронов смогут следить за перемещением боевиков и предоставлять необходимые данные местным военным, говорится в статье.

В ноябре сообщалось, что разведывательные дроны американского производства совершают полеты над сектором Газа с целью поиска заложников на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

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