США задумали разместить БПЛА в трех странах Африки

США готовятся к размещению своих военных беспилотников в ряде стран Африки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Речь идет о государствах, которые расположены на берегу Атлантического океана. Власти США хотят прибегнуть к этому для того, чтобы не дать террористическим группировкам «Исламское государство» и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ) вести деятельность в регионе.

Собеседники газеты отметили, что предварительные переговоры об использовании аэродромов в Африке уже ведутся. Среди государств, которые рассматриваются для указанных целей, — Гана, Кот-д'Ивуар и Бенин.

США с помощью дронов смогут следить за перемещением боевиков и предоставлять необходимые данные местным военным, говорится в статье.