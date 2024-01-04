В Южной Корее назвали наиболее вероятного преемника Ким Чен Ына

Наиболее вероятным наследником лидера КНДР Ким Чен Ына является его дочь Ким Чжу Э, считает кандидат на пост главы Национальной разведывательной службы (НРС) Южной Кореи Чо Тхэ Ен. По данным агентства Yonhap, специалисты разведки пришли к такому выводу на основе анализа публичных появлений потенциальной преемницы.

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При этом отмечается, что в рамках публичных выступлений Ким Чжу Э оказывается высокий уровень уважения. В то же время НРС ранее считала преждевременным называть дочь Ким Чен Ына наиболее вероятной преемницей. Чо Тхэ Ен не исключает и иных вариантов, так как лидер КНДР по-прежнему молод и остается здоровым.

Ранее Минобороны Южной Кореи осудило планы Ким Чен Ына по расширению ядерного и ракетного арсенала, усилению обороны и запуску трех дополнительных разведывательных спутников в 2024 году. Ведомство считает, что Северная Корея не учитывает страдания и трудности народа, вызванные развитием ядерных и ракетных программ.