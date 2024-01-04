Танкисты ЗВО уничтожили гаубицу Д-20 ВСУ на Купянском направлении

«Танкисты выдвинулись на заранее подготовленную огневую позицию и совершили выстрел на расстоянии в девять километров от цели», — пояснили в военном ведомстве. Там отметили, что с помощью беспилотных аппаратов танкистам удалось скорректировать огонь с воздуха и уничтожить расчет и орудие противника.