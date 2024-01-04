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Танкисты ЗВО уничтожили гаубицу Д-20 ВСУ на Купянском направлении

Гаубицу Д-20 ВСУ с закрытой огневой позиции уничтожили танкисты общевойсковой армии группировки войск «Запад» на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.

Танкисты ЗВО уничтожили гаубицу Д-20 ВСУ на Купянском направлении
© РИА Новости

Как говорится в сообщении, экипаж танка Т-72Б3 общевойсковой армии группировки войск «Запад» одолел противника, ведя бой с закрытой огневой позиции. Огневая позиция Вооруженных сил Украины при этом была обнаружена с помощью российской разведывательной группы. Координаты цели поступили находившемуся на боевом дежурстве экипажу танка Т-72Б3.

«Танкисты выдвинулись на заранее подготовленную огневую позицию и совершили выстрел на расстоянии в девять километров от цели», — пояснили в военном ведомстве. Там отметили, что с помощью беспилотных аппаратов танкистам удалось скорректировать огонь с воздуха и уничтожить расчет и орудие противника.

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