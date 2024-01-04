NYT: Иран ограничит ответ на теракт ударами проиранских группировок по базам США

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи на фоне теракта в иранском городе Кермане призвал командующих избегать прямой военной конфронтации с Соединенными Штатами и приказал ограничить ответные действия операциями против Израиля и атаками "прокси-группировок" на базы США.

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Об этом сообщает газета New York Times. Издание отмечает, что Хаменеи призвал командующих проявить "стратегическое терпение" и любой ценой избегать вовлечения Ирана в непосредственную военную конфронтацию с Соединенными Штатами.

"Он приказал военнослужащим ограничить ответные действия тайными операциями против Израиля или нападениями прокси-группировок на базы США в Сирии и Ираке", - указывается в статье.