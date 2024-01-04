Мобилизация: последние новости на сегодня 4 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 4 января 2024, в материале «Рамблера».

Половина затрат на оплату ЖКХ будет компенсироваться членам семей участников СВО

Ростовская область намеревается выделять деньги на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для семей участников специальной военной операции. Соответствующее постановление уже подписал Василий Голубев, об этом сказано на официальном портале Правительства Ростовской области.

Нормативный документ базируется на областном законе, который был внесен главой региона и принят донскими депутатами в ноябре 2023 года. Нововведение вступило в силу с 1 января 2024 года. Средства собирают брать из областного бюджета, компенсироваться будет половина затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Российские военные используют роботов в зоне СВО

Роботов в зоне проведения специальной военной операции используют российские военнослужащие. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин, передает NEWS.ru.

Он указал, что российские солдаты прибегают к их помощи на линии соприкосновения для эвакуации раненых, а также минировании и разминировании территории. Роботов БРГ-1 чаще всего используют в случаях, когда посылать медиков слишком опасно. Подобные роботы обычно управляются дистанционно, пояснил Дандыкин.

В районе ЯНАО за год жители отправили 6,5 миллиона на нужды фронта

Около 6,5 миллиона рублей было перечислено в благотворительный фонд «Авангард» в Красноселькупском районе (ЯНАО) за 2023 год. Об этом заявил глава района Юрий Фишер в своем Telegram-канале, передает URA.RU.