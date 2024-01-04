Саперы очистили Мариуполь от 2 тысяч неразорвавшихся снарядов и мин

Российские саперы за три месяца обезвредили в Мариуполе и прилегающих к городу населенных пунктах 2 тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, оставленных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ. Как рассказали в министерстве, перед выходом на поиск мин саперы надевают специальный костюм с усиленной кевларовой защитой. Вес всей амуниции составляет почти 30 кг. Местные жители, которые находят у себя во дворах или в квартирах опасные предметы, часто вызывают специалистов по разминированию. Утилизация обнаруженных боеприпасов осуществляется на закрытом полигоне. Для этого используется метод подрыва. Саперы раскладывают взрывоопасные предметы в глубокой яме таким образом, чтобы самые опасные боевые элементы ушли в землю.