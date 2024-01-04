Российские артиллеристы за сутки девять раз не дали украинским войскам провести ротацию на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. По его словам, противник потерял три единицы автомобильной техники и полевой склад боеприпасов.

В течение суток артиллерийским огнем сорваны девять попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного, — отметил Гордеев.

До этого Гордеев заявил, что украинские войска предприняли пять попыток атак на позиции ВС РФ в районе Новомихайловки. Они были отражены бойцами мотострелковых подразделений армии России при поддержке артиллерии и авиации. Отмечается, что после отражения атак Вооруженные силы России нанесли удары по противнику в районах Угледара и Урожайного.

Кроме того, глава пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие уничтожили два танка и гаубицу ВСУ на Краснолиманском направлении. Столкновения произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.