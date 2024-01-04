AC: взвод солдат ВС России способен уничтожить большую группу западной техники

"Эти дроны стоимостью по 400 долларов за штуку позволили российским взводам с ручными гранатометами захватывать в ловушку огромные груды (обездвиженной. — "Газета.Ru") бронетехники и уничтожать их", — указал журналист.

Ранее начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар заявил, что российские военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) используют многочисленные продвинутые дроны, с ними все труднее бороться. По его словам, у ВС РФ "слишком много" беспилотников. До этого генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос сказал, что российские части, применяя FPV-дроны в зоне спецоперации, парализуют украинскую армию.